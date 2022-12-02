Владимир Габулов высказался об акциях протеста на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об акциях протеста на ЧМ-2022.
«Любой результат, который был достигнут, заслужен. Те, кто завоевали право выхода из группа, тоже заслужили: они больше хотели, лучше работали и играли. Немцы подошли немного не в том настрое, чтобы заслужить выход из группы.
Отвлечённость от футбола на сторонние события влияет на результат. К сожалению, этот чемпионат мира, особенно в начале, отличается тем, что слишком много обращается внимание не на праздник футбола, а на сопутствующие политические и социальные моменты. Это делается специально определёнными силами, которые были изначально против проведения чемпионата мира», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 2 декабря 2022
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