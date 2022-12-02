В ЦСКА объяснили, почему клуб не вернул Вагнера Лава

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, почему клуб решил не возвращать бывшего нападающего Вагнера Лава. Сейчас 38-летний форвард играет за команду «Спорт Ресифи» из второго дивизиона Бразилии.
«Я бы хотел, чтобы он вернулся, не имеет значения, в каком качестве: тренера, функционера, скаута по Бразилии. Когда Вагнер заканчивал сезон за «Кайрат», представитель селекционного отдела ЦСКА был на матче, вроде Лиги Европы, и смотрел именно за ним. Мы его рассматривали. Впечатления? Великолепные.
Повторюсь, бывают случаи, когда этот функционал не будет востребован. Привезти Вагнера, который не будет играть… Давайте поставим себе бомбу с часовым механизмом. Если возврат футболиста даёт команде преимущество, то да, это нужно делать, но возврат ради возврата — неправильно», — рассказал Мовсесьян в видео на YouTube-канале ЦСКА.
Вагнер Лав в 259 матчах за ЦСКА забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
- 2 декабря 2022
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