У Диего Алонсо закончился контракт со сборной Уругвая
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Срок контракта главного тренера сборной Уругвая Диего Алонсо подошёл к концу.
Соглашение было подписано в декабре 2021 года и было рассчитано до конца ЧМ-2022. Сборная Уругвая заняла третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой и, таким образом, завершила своё выступление на чемпионате мира. Несколько дней назад президент Футбольной ассоциации Уругвая сказал Ovacion, что «когда чемпионат мира закончится, мы сядем и посмотрим, где мы окажемся».
Уругвай не сумел выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии уругвайцы попросту не участвовали, так как не прошли квалификацию, а четырьмя годами ранее также завершили своё выступление на стадии группового этапа.
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