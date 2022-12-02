Никита Баженов: Южная Корея заслужила выход в плей-офф ЧМ-2022, а Уругвай — истеричные

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал сенсационный выход сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022.

«Это сказка для Южной Кореи. Но они этого заслужили своей игрой, а Уругвай — нет. Корейцы заслужили это своим старанием, желанием и мастерством в первую очередь.



Мне очень нравится эта команда: очень стойкие, смирные, понятные и солидные. Если сравнивать с Уругваем, то они, наоборот, истеричные. Корейцы заслужили выход в плей-офф больше», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G, а Корея встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.