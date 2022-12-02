Вячеслав Колосков: над Германией витает мания величия — все ходят с короной

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.
«Ничего сенсационного в вылете Германии нет — они и в России вылетели. Мы уже привыкли к тому, что Германия сильна. Значит, футбол придумали англичане, а выигрывают немцы. Это всё уже в прошлом. Конечно, немцы вылетели заслуженно — это спорт.
Надо отходить уже от этого старомодного футбола, в который они играют, когда они наслаждаются друг другом, трусцой бегают по полю и передают друг другу мяч, получая от этого удовольствие. Сейчас совершенно другой футбол — скоростной, жёсткий, бескомпромиссный. Они к этому не привыкли.
Очевидно, что до сих пор над ними витает мания величия — все ходят с короной. Они часто отвлекались от футбола. Человек не должен отвлекаться от футбола, должен сконцентрироваться: думать, как сыграть и подготовиться. Когда ты думаешь, как закрыть свой рот, продемонстрировав свою приверженность к ЛГБТ, то это отвлекает от футбола. Здесь комплекс причин», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 2 декабря 2022
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