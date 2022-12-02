«Поправляйся скорее». Фанаты Бразилии разместили баннер в честь Пеле

Болельщики сборной Бразилии перед стартом игры с Камеруном на чемпионате мира разместили баннер в честь прославленного экс-футболиста национальной команды Пеле. 82-летний Пеле был госпитализирован, но позже сказал, что лёг в больницу на плановый осмотр.
Фото: Полина Куимова
«Поправляйся скорее», — гласит подпись на баннере.
В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы.
Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо. Видеоролик:
- 2 декабря 2022
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:28
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:11
-
20:09
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:27