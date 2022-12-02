«Поправляйся скорее». Фанаты Бразилии разместили баннер в честь Пеле

Болельщики сборной Бразилии перед стартом игры с Камеруном на чемпионате мира разместили баннер в честь прославленного экс-футболиста национальной команды Пеле. 82-летний Пеле был госпитализирован, но позже сказал, что лёг в больницу на плановый осмотр.

Фото: Полина Куимова

«Поправляйся скорее», — гласит подпись на баннере.

В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы.



Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.

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