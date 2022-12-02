Владимир Гранат: верю, что Испания могла специально проиграть Японии
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о том, что сборная Испании могла намеренно выбирать соперника в 1/8 финала чемпионата мира. Испанцы проиграли японцам в матче 3-го тура группового этапа со счётом 1:2. В 1/8 финала команда Испании встретится с Марокко, а сборная Японии сыграет с Хорватией.
«Если честно, я верю, что Испания могла специально проиграть Японии ради лёгкой сетки. Это своего рода футбольная хитрость. Почему бы и не воспользоваться? Заодно одного из конкурентов в лице сборной Германии отправить домой», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборная Японии в 1/8 финала сыграет с Хорватией, а сборной Испании предстоит встреча с Марокко.
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