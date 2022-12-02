Сербия — Швейцария: гол Фройлера вывел швейцарцев вперёд

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «974» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречаются соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт. На третьей минуте второго тайма Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд.
Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля. Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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