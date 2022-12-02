Александр Самедов назвал катастрофой невыход Германии из группы на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2022 года. Команда Ханс-Дитера Флика пропустила в эту стадию команды Японии и Испании.
«Немцы сами виноваты, что вылетели. В футболе такое бывает. Японцы — молодцы. Не выходить из группы второй чемпионат мира для немцев катастрофа, но тем интереснее.
Не могу сказать, что сборная Германии себя плохо показала — они сыграли достойную игру с испанцами и вели у японцев. Но это футбол: четыре очка — ты выигрываешь, но едешь домой. Японцы показали сумасшедшую интенсивность и настрой — они реально это заслужили», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
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