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Швейцария обыграла сербов и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022

Швейцария обыграла сербов и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «974» прошёл матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 3:2.

Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на третьей минуте второго тайма Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд.

Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа G. 3-й тур
02 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Швейцария
0:1 Шакири – 20'   1:1 Митрович – 26'   2:1 Влахович – 35'   2:2 Эмболо – 44'   2:3 Фройлер – 48'
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