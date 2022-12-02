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Кейлор Навас: фанаты радуются, если мы забиваем. Если пропускаем, оскорбляют наших матерей

Кейлор Навас: фанаты радуются, если мы забиваем. Если пропускаем, оскорбляют наших матерей
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Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Навас стал самым пропускающим вратарём мундиаля — его ворота поразили 11 раз.

«Истинные фанаты поддерживают в самые тяжёлые минуты, однако за нас не всегда так болеют. Если мы забиваем, фанаты радуются, а если пропускаем, то оскорбляют наших матерей. Да, звучит не очень, сказано на эмоциях, но так и есть. Болельщики не осознают, что мы встречаемся с сильными противниками, которых они видят по телевизору, они играют в Лиге чемпионов», – цитирует Наваса ESPN Deportes.

Напомним, в 3-м туре группового этапа чемпионата мира сборная Коста-Рики проиграла команде Германии со счётом 2:4.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира:

«Быки Коста-Рики шокировали мир!» Сказочный ЧМ Кейлора Наваса и его команды «Быки Коста-Рики шокировали мир!» Сказочный ЧМ Кейлора Наваса и его команды
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