Впервые с ЧМ-1994 ни одна команда не выиграла все три матча в группе

Вчера, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу камерунцев со счётом 1:0. Таким образом, Бразилия последней из всех стран потеряла возможность победить в трёх матчах из трёх на групповом турнире. Такого показателя не добился ни один коллектив.
ЧМ-2018: Уругвай/Хорватия/Бельгия
ЧМ-2014: Нидерланды/Колумбия/Аргентина
ЧМ-2010: Аргентина/Нидерланды
ЧМ-2006: Германия/Португалия/Бразилия/Испания
ЧМ-2002: Испания/Бразилия
ЧМ-1998: Франция/Аргентина
Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.
Сумасшествие на улицах Японии после выхода в плей-офф ЧМ-2022. Видеоролик:
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