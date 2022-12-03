Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев и Марко Николич посетили матч баскетбольного «Партизана»

Бывшие игроки «Локомотива», а сейчас тренеры Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев во время отпуска отправились в Белград, побывали в гостях у экс-тренера железнодорожников Марко Николича и все вместе посетили баскетбольный матч «Партизан» — «Валенсия». Сегодня они вместе поболели за сборную Сербии в матче ЧМ-2022 со Швейцарией.

«Белград» и «Валенсия» провели матч в рамках 11-го тура баскетбольной Евролиги. «Валенсия» одержала победу со счётом 100:96.

Вадим Евсеев является главным тренером ярославского «Шинника». После 20 туров его команда идёт на девятом месте в Первой лиге, набрав 28 очков. Дмитрий Лоськов входит в тренерский штаб ФК «Локомотив». Марко Николич в данный момент не работает ни в одном клубе.