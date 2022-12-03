Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определены все участники 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Расписание и время (московское) матчей первой стадии плей-офф ЧМ-2022.

3 декабря, суббота

Нидерланды — США (18:00 мск)



Аргентина — Австралия (22:00 мск)



4 декабря, воскресенье



Франция — Польша (18:00 мск)



Англия — Сенегал (22:00 мск)



5 декабря, понедельник



Япония — Хорватия (18:00 мск)



Бразилия — Южная Корея (22:00 мск)



6 декабря, вторник



Марокко — Испания (18:00 мск)



Португалия — Испания (22:00 мск)

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах. Финальный матч состоится на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 80 тысяч зрителей. Его вместимость после финала чемпионата мира будет сокращена до 20 тысяч.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик: