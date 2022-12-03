Бразилия прервала рекордную серию без поражений в групповых этапах ЧМ
Поделиться
Сборная Бразилии прервала рекордную серию матчей без поражений в групповых этапах чемпионатов мира.
Команда Тите выиграла два матча в группе G на ЧМ-2022 – у Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Однако в 3-м туре уступила Камеруну (0:1). Бразилия не проигрывала на групповом этапе на протяжении 17 матчей, что было рекордом ЧМ. До Камеруна последним поражением был матч с Норвегией (1:2) в заключительном туре на ЧМ-1998.
Однако поражение не помешало бразильцам стать лучшей командой группы G. Бразилия набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Тите сыграет с Южной Кореей. Камерунцы набрали четыре очка в трёх матчах и финишировали в своей группе на третьем месте.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
01:50
-
01:38
-
01:35
-
01:18
-
00:46
-
00:46
-
00:41
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:09
-
00:08
-
00:01
- 2 декабря 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:28
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:03
-
22:55
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:15
Партнерский контент