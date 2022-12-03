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Бразилия прервала рекордную серию без поражений в групповых этапах ЧМ

Бразилия прервала рекордную серию без поражений в групповых этапах ЧМ
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Сборная Бразилии прервала рекордную серию матчей без поражений в групповых этапах чемпионатов мира.

Команда Тите выиграла два матча в группе G на ЧМ-2022 – у Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Однако в 3-м туре уступила Камеруну (0:1). Бразилия не проигрывала на групповом этапе на протяжении 17 матчей, что было рекордом ЧМ. До Камеруна последним поражением был матч с Норвегией (1:2) в заключительном туре на ЧМ-1998.

Однако поражение не помешало бразильцам стать лучшей командой группы G. Бразилия набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Тите сыграет с Южной Кореей. Камерунцы набрали четыре очка в трёх матчах и финишировали в своей группе на третьем месте.

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