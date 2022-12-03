Сетка плей-офф ЧМ-2022: Аргентина в верхней части с Бразилией, Португалия — в нижней
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Сегодня, 3 декабря, состоялись заключительные матчи группового чемпионата мира. В них встречались сборные Бразилии и Камеруна, а также национальные команды Сербии и Швейцарии. После них определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.
Сильнейший из пары Нидерланды — США в четвертьфинале встретится с победителем дуэта Аргентина — Австралия. В другом четвертьфинале одержавший победу в матче Япония — Хорватия сыграет с тем, кто окажется сильнее в паре Бразилии и Южной Кореи.
Сильнейший из пары Англия — Сенегал в четвертьфинале встретится с победителем дуэта Франция — Польша. В другом четвертьфинале одержавший победу в матче Марокко — Испания сыграет с тем, кто окажется сильнее в паре Португалии и Швейцарии.
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