Сетка плей-офф ЧМ-2022: Аргентина в верхней части с Бразилией, Португалия — в нижней

Сегодня, 3 декабря, состоялись заключительные матчи группового чемпионата мира. В них встречались сборные Бразилии и Камеруна, а также национальные команды Сербии и Швейцарии. После них определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.

Сильнейший из пары Нидерланды — США в четвертьфинале встретится с победителем дуэта Аргентина — Австралия. В другом четвертьфинале одержавший победу в матче Япония — Хорватия сыграет с тем, кто окажется сильнее в паре Бразилии и Южной Кореи.

Сильнейший из пары Англия — Сенегал в четвертьфинале встретится с победителем дуэта Франция — Польша. В другом четвертьфинале одержавший победу в матче Марокко — Испания сыграет с тем, кто окажется сильнее в паре Португалии и Швейцарии.