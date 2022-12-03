Джака надел провокационную футболку после матча с Сербией

Полузащитник сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранит Джака надел футболку своего партнёра по сборной Ардона Ясари после победы в матче со сборной Сербии (3:2). Данный поступок оказался провокационным.



Уроженец Косова Джака отдал дань уважения национальному герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии.



Победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф со второго места. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.



Сербия с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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