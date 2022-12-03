Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джака надел провокационную футболку после матча с Сербией

Джака надел провокационную футболку после матча с Сербией
Комментарии

Полузащитник сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранит Джака надел футболку своего партнёра по сборной Ардона Ясари после победы в матче со сборной Сербии (3:2). Данный поступок оказался провокационным.

Уроженец Косова Джака отдал дань уважения национальному герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии.

Победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф со второго места. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.

Сербия с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Фейковый Неймар гуляет по Дохе:

Календарь ЧМ-2022
Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022