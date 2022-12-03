Джака признан лучшим игроком матча сборной Швейцарии с Сербией на ЧМ

Сегодня, 3 декабря, на стадионе «974» прошёл матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 3:2.



Полузащитник сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранит Джака был признан лучшим игроком этого матча, сообщает официальный сайт ФИФА.



Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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