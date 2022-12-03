Абубакара нелепо удалили за празднование гола, Неймар подписывал майку. Фото с матча на ЧМ

2 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в третьем матче группового этапа чемпионата мира национальная команда Камеруна одержала победу над сборной Бразилии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар принёс своей команде победу в матче. Форвард отличился на 90+2-й минуте с паса Жерома Нгома-Мбекели: не сдержав эмоций, Абубакар снял футболку и получил за это жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. Судья встречи Исмаил Эльфат удалил нападающего.
Однако победа не помогла Камеруну продолжить борьбу в плей-офф. Сборную Бразилии ждёт матч 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей.
Лучшие кадры с матча Камерун — Бразилия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 3 декабря 2022
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