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Гаэль Ондуа поделился эмоциями после вылета сборной Камеруна с чемпионата мира

Гаэль Ондуа поделился эмоциями после вылета сборной Камеруна с чемпионата мира
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеющий российский паспорт, высказался о вылете его национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

«Этот чемпионат для нас окончен! Да, мы обыграли Бразилию, но этого оказалось мало для прохода дальше.

Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь — как позитивные командные моменты, так и все те моменты, которые мы не реализовали. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше.

Но это жизнь. И чемпионат мира многому меня научил.

Особенно – ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнёров по команде.

А ещё сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведённой на поле.

Ещё раз всем говорю огромное спасибо! Это было незабываемо», – написал Ондуа в своём телеграм-канале.

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