Гаэль Ондуа поделился эмоциями после вылета сборной Камеруна с чемпионата мира

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеющий российский паспорт, высказался о вылете его национальной команды с чемпионата мира 2022 года.



«Этот чемпионат для нас окончен! Да, мы обыграли Бразилию, но этого оказалось мало для прохода дальше.



Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь — как позитивные командные моменты, так и все те моменты, которые мы не реализовали. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше.



Но это жизнь. И чемпионат мира многому меня научил.



Особенно – ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнёров по команде.



А ещё сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведённой на поле.



Ещё раз всем говорю огромное спасибо! Это было незабываемо», – написал Ондуа в своём телеграм-канале.