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Кавани яростно опрокинул монитор VAR после матча со сборной Ганы. Фото

Кавани яростно опрокинул монитор VAR после матча со сборной Ганы. Фото
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Нападающий сборной Уругвая и испанской «Валенсии» Эдинсон Кавани в ярости опрокинул монитор VAR после того, как узнал, что сборная Уругвая не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Вчера, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» проходил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. Финальный свисток Даниэля Зиберта зафиксировал победу уругвайцев со счётом 2:0.

Однако этот результат не позволил сборной Уругвая выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. В турнире в Германии уругвайцы попросту не участвовали, так как не прошли квалификацию, а вот четырьмя годами ранее также завершили своё выступление на стадии группового этапа.

Из группы H в следующую стадию чемпионата мира прошли Португалия (6) и Южная Корея (4). У корейцев и уругвайцев равное количество очков, но Корея забила больше голов на турнире.

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