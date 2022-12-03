Александр Куртиян: Германия не та команда, которая работает как машина

Бывший игрок «Зенита», главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян, выступавший в конце девяностых за немецкий «Гамбург», прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022.
«В сборной Германии идет смена поколений, строится новая команд. В принципе, ничего удивительного в таком результате. Их первая игра с Японией уже показала, что Германия не та команда, которая работает как машина.
И сыгранности не хватает, и качества. Ребята, которые пришли в сборную, еще не показывают высокого класса.
В Германии шок. Они по первому тайму матча с Японией были уверены, что их сборная возьмет очередной титул.
Меня удивило, что японцы испанцев обыграли. А так, качества игры у них хорошее. В первом тайме матча с Германией японцы слишком уважали соперника, а после перерыва решили: хватит уважать Германию, надо уважать себя. И переломили ход матча.
Ну как вы себе это представляете сговор с целью «слить» Германию? Я не представляю. Для Испании любое поражение от Японии — трагедия. Пощечина, сильное унижение», — приводит слова Куртияна «РБ Спорт».
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