Александр Куртиян: Германия не та команда, которая работает как машина

Бывший игрок «Зенита», главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян, выступавший в конце девяностых за немецкий «Гамбург», прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022.



«В сборной Германии идет смена поколений, строится новая команд. В принципе, ничего удивительного в таком результате. Их первая игра с Японией уже показала, что Германия не та команда, которая работает как машина.



И сыгранности не хватает, и качества. Ребята, которые пришли в сборную, еще не показывают высокого класса.



В Германии шок. Они по первому тайму матча с Японией были уверены, что их сборная возьмет очередной титул.



Меня удивило, что японцы испанцев обыграли. А так, качества игры у них хорошее. В первом тайме матча с Германией японцы слишком уважали соперника, а после перерыва решили: хватит уважать Германию, надо уважать себя. И переломили ход матча.



Ну как вы себе это представляете сговор с целью «слить» Германию? Я не представляю. Для Испании любое поражение от Японии — трагедия. Пощечина, сильное унижение», — приводит слова Куртияна «РБ Спорт».



Южная Корея вышла из группы! Эмоции с трибуны