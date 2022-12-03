Роналду торопили с поля, корейцы плакали от счастья после выхода в плей-офф. Лучшие фото

2 декабря в Эр-Райяне (Катар) на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в третьем матче группового этапа чемпионата мира национальная команда Южной Кореи одержала победу над сборной Португалии и вырвала путёвку в плей-офф мундиаля. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз в своей истории. До этого корейцы выходили из группы в 2002 и 2010 годах. Лучшим результатом этой сборной на чемпионатах мира является участие в полуфинале домашнего мундиаля в 2002 году.
Лучшие кадры с матча Южная Корея — Португалия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 3 декабря 2022
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