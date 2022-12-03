Кержаков — о выходе Японии в 1/8 ЧМ: в этой группе все решил первый матч

Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выход Японии в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
«Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация. Конечно, нельзя сказать, что они прошли нечестно — японцы заслужили это своим терпением, особенно в матче против немцев. Они молодцы, что сумели переломить ход той встречи и победили. Вообще в этой группе все решил первый матч», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
1 декабря японцы обыграли Испанию (2:1) и обеспечили себе место в 1/8 финала.
Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. Национальная команда Японии обыграла Германию и Испанию и проиграла сборной Коста-Рики со счетом 1:0.
В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии
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