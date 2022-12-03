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Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил покинуть команду после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил покинуть команду после вылета с ЧМ
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Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил покинуть команду после вылета с чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Аддо продолжит карьеру в качестве помощника тренера в дортмундской «Боруссии». Он уже работал в немецком клубе в 2020-2021 годах.

Напомним, Аддо работал со сборной Ганы с 2021 года, начиная с должности ассистента. В 2022-м он возглавил команду.

В 3-м туре группового этапа ганцы уступили Уругваю (0:2) и покинули турнир.

Сборная Ганы заняла 4 место в группе Н, набрав 3 очка.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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