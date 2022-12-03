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Агкацев: не обращаем внимание на слухи об уходе Сторожука

Агкацев: не обращаем внимание на слухи об уходе Сторожука
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Российский голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном уходе из клуба главного тренера команды Александра Сторожука.

«Мы даже не обращали внимание на слухи об отставке тренера. Просто настраивались и готовились к играм. Прощался ли Сторожук? Нет, эта тема даже не поднималась в раздевалке после игры с «Химками», – приводит слова Агкацева Metaratings.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство «быков» недовольно игрой и результатами команды. При этом отмечается, что решение об увольнении Сторожука было принято до матча с «Оренбургом». В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.

Контракт со Сторожуком рассчитан до 30 июня 2023 года.

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