Агкацев: не обращаем внимание на слухи об уходе Сторожука

Российский голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном уходе из клуба главного тренера команды Александра Сторожука.



«Мы даже не обращали внимание на слухи об отставке тренера. Просто настраивались и готовились к играм. Прощался ли Сторожук? Нет, эта тема даже не поднималась в раздевалке после игры с «Химками», – приводит слова Агкацева Metaratings.



Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство «быков» недовольно игрой и результатами команды. При этом отмечается, что решение об увольнении Сторожука было принято до матча с «Оренбургом». В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.

Контракт со Сторожуком рассчитан до 30 июня 2023 года.