Источник: Полузащитник «Локомотива» Педриньо переходит в «Сан-Паулу»

Бразильский полузащитник Педриньо покидает московский «Локомотив».



23-летний игрок возвращается в Бразилию. На один год его арендует «Сан-Паулу» с правом выкупа, сообщает журналист Фабио Алейшо.



Педриньо перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб прибрел его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.



В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Фонбет Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.



В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.