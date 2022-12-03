Источник: Полузащитник «Локомотива» Педриньо переходит в «Сан-Паулу»
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Бразильский полузащитник Педриньо покидает московский «Локомотив».
23-летний игрок возвращается в Бразилию. На один год его арендует «Сан-Паулу» с правом выкупа, сообщает журналист Фабио Алейшо.
Педриньо перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб прибрел его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Фонбет Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.
В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.
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