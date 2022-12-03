Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев: я уверен, мы не на своем месте сейчас

20-летний голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвел итоги первой части сезона для команды.



«Были и положительные, и отрицательные моменты. Я бы поставил тройку за первую часть сезона, много очков упустили там, где должны были побеждать. Я уверен, мы не на своем месте сейчас», — приводит слова Агкацева Metaratings.



«Краснодар» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и ушёл на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы. Сообщалось, что клуб может отправить Сторожука в отставку, а на его место пригласить Марцела Личку из «Оренбурга». Однако чешский специалист отказался уходить из своей команды до конца сезона.



Агкацев провел за основную команду четыре матча в Фонбет Кубке России, пропустил два гола и в двух матчах сохранил ворота в неприкосновенности. «Краснодар» с первого места в группе вышел в верхнюю сетку плей-офф турнира.