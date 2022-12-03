Игонин: какая Азиатская конфедерация? Сотрудничество с УЕФА и сегодня продолжается

Бывший игрок игрко «Зенита» Алексей Игонин высказался о словах президента РФС Александра Дюкова о возможном переходе в Азиатскую конфедеоацию.
«Как я понял, Дюков так сказал, потому что ему задали такой вопрос. Говорить о том, что будет принято такое решение, сейчас нет смысла. Дюков сам дал понять: не будет. И я его в этом поддерживаю. Просто обсудят, выслушают разные мнения — это и есть задача организации.
История тут глубже. Дело не только в том, с кем проводить матчи, из какой зоны отбираться на чемпионат мира. Отношения России с футбольной Европой складывались десятилетиями. Всё это вылилось в массу совместных проектов, мероприятий, акций. Сотрудничество и сегодня продолжается. УЕФА инвестирует в Россию средства. Я, например, знаю, что Федерация футбола Петербурга получила из УЕФА деньги на развитие определённых программ.
Да, взаимодействие продолжается. И как о этого всего откреститься, всё это обнулить в один момент? Для чего? Никакой логики. Азиатская конфедерация футбола — другой уровень. Да и не важно, какая организация. Можно куда угодно перейти, только надо понимать, что на новом месте придется начинать все с нуля. Есть ли смысл?», – приводит слова Игонина «РБ Спорт».
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