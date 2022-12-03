Коста-Рика пропустила больше всех голов ЧМ-2022, Сербия – на втором месте

Сборная Коста-Рики пропустила наибольшее количество мячей на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За четыре матча в ворота команды было забито 11 голов. Тем не менее, в игре со сборной Японии ккостариканцы не пропустили.



Второе место по этому показателю у сборной Сербии. Сербы пропустили за четыре игра чемпионата мира восемь голов. В среднем, команда пропускала по два мяча за одну игру.



Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.