Коста-Рика пропустила больше всех голов ЧМ-2022, Сербия – на втором месте
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Сборная Коста-Рики пропустила наибольшее количество мячей на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За четыре матча в ворота команды было забито 11 голов. Тем не менее, в игре со сборной Японии ккостариканцы не пропустили.
Второе место по этому показателю у сборной Сербии. Сербы пропустили за четыре игра чемпионата мира восемь голов. В среднем, команда пропускала по два мяча за одну игру.
Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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