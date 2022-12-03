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Тадич установил рекорд сборной Сербии по передачам под удар за игру на ЧМ

Тадич установил рекорд сборной Сербии по передачам под удар за игру на ЧМ
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Вчера, 2 декабря, на стадионе «974» состоялась встреча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретились соперники по квартету G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 3:2.

Хавбек сборной Сербии Душан Тадич в этом противостоянии установил рекорд национальной команды по передачам под удар за одну встречу на мундиалях — таких у него было 10. Только один футболист отдал больше передач под удар во всех матчах нынешнего мирового первенства, чем Тадич — французский форвард Антуан Гризманн (11). Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.

Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. ЧМ-2022 завершится 18 декабря.

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