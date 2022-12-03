Тадич установил рекорд сборной Сербии по передачам под удар за игру на ЧМ

Вчера, 2 декабря, на стадионе «974» состоялась встреча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретились соперники по квартету G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 3:2.
Хавбек сборной Сербии Душан Тадич в этом противостоянии установил рекорд национальной команды по передачам под удар за одну встречу на мундиалях — таких у него было 10. Только один футболист отдал больше передач под удар во всех матчах нынешнего мирового первенства, чем Тадич — французский форвард Антуан Гризманн (11). Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.
Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. ЧМ-2022 завершится 18 декабря.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
- 3 декабря 2022
-
06:01
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
05:15
-
04:52
-
04:43
-
04:35
-
04:19
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:52
-
03:42
-
03:27
-
03:25
-
03:09
-
03:05
-
03:01
-
02:39
-
02:27
-
02:25
-
02:17
-
02:05
-
01:50
-
01:38
-
01:35
-
01:18
-
00:46
-
00:46
-
00:41
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:17