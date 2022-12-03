Швейцария вышла в 1/8 финала на всех пяти последних крупных соревнованиях

Сборная Швейцарии – одна из двух европейских сборных наряду с Францией, выходивших в плей-офф на последних крупных турнирах подряд. К ним относятся ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также Евро-2016 и Евро-2020. Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, на Евро-2020 на стадии 1/8 финала швейцарцы выбили из турнира французов в серии послематчевых пенальти.
Вчера, 2 декабря, в Катаре сборная Швейцарии одержали победу во встрече с национальной командой Сербии (3:2) и вслед за бразильцами вышла в плей-офф мирового первенства. На стадии 1/8 финала швейцарцы сразятся со сборной Португалии, которая выиграла соседний квартет Н.
Катарский мундиаль завершится в воскресенье, 18 декабря.
Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022. Видеоролик:
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