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Швейцария вышла в 1/8 финала на всех пяти последних крупных соревнованиях

Швейцария вышла в 1/8 финала на всех пяти последних крупных соревнованиях
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Сборная Швейцарии – одна из двух европейских сборных наряду с Францией, выходивших в плей-офф на последних крупных турнирах подряд. К ним относятся ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также Евро-2016 и Евро-2020. Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, на Евро-2020 на стадии 1/8 финала швейцарцы выбили из турнира французов в серии послематчевых пенальти.

Вчера, 2 декабря, в Катаре сборная Швейцарии одержали победу во встрече с национальной командой Сербии (3:2) и вслед за бразильцами вышла в плей-офф мирового первенства. На стадии 1/8 финала швейцарцы сразятся со сборной Португалии, которая выиграла соседний квартет Н.

Катарский мундиаль завершится в воскресенье, 18 декабря.

Расписание ЧМ-2022 по футболу
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