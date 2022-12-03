Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все пары плей-офф ЧМ-2022, Знарок ушёл из «Ак Барса». Главное к утру

Все пары плей-офф ЧМ-2022, Знарок ушёл из «Ак Барса». Главное к утру
Комментарии

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса», саудовский «Аль-Хиляль» связался с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и сделал ему «сумасшедшее предложение». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.
  2. «Ак Барс» объявил об отставке Олега Знарка с поста главного тренера.
  3. «Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Криштиану Роналду.
  4. Бразилия проиграла Камеруну в матче ЧМ-2022, но вышла в плей-офф с первого места.
  5. «Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд.
  6. Ивер Тильдхейм Андерсен выиграл мужскую гонку свободным стилем на втором этапе Кубка мира.
  7. Швейцария обыграла сербов и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022.
  8. Женский спринт на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза.
  9. Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии.
  10. Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022