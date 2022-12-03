Все пары плей-офф ЧМ-2022, Знарок ушёл из «Ак Барса». Главное к утру
Поделиться
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса», саудовский «Аль-Хиляль» связался с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и сделал ему «сумасшедшее предложение». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.
- «Ак Барс» объявил об отставке Олега Знарка с поста главного тренера.
- «Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Криштиану Роналду.
- Бразилия проиграла Камеруну в матче ЧМ-2022, но вышла в плей-офф с первого места.
- «Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд.
- Ивер Тильдхейм Андерсен выиграл мужскую гонку свободным стилем на втором этапе Кубка мира.
- Швейцария обыграла сербов и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022.
- Женский спринт на втором этапе Кубка России в Увате перенесён из-за мороза.
- Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии.
- Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:13
-
08:02
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:38
-
06:27
-
06:01
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
05:15
-
04:52
Партнерский контент