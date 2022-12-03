Все пары плей-офф ЧМ-2022, Знарок ушёл из «Ак Барса». Главное к утру

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса», саудовский «Аль-Хиляль» связался с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и сделал ему «сумасшедшее предложение». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».