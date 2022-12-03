Стали известны условия, при которых Перес готов подписать Мбаппе в «Реал»

Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес готов приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе при соблюдении нескольких условий, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Defensa Central.
По сведениям источника, существуют два ключевых условия. Первым является соблюдение правил клуба по маркетинговым и рекламным операциям.
Второе заключается в соблюдении структуры зарплат – в Мадриде Мбаппе не сможет получить «золотой контракт», который у него сейчас есть в «ПСЖ».
Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» свободным агентом летом 2022 года, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ» на три сезона. После этого сообщалось, что «Реал» исключил для себя вариант с его подписанием и сконцентрируется на трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2024 года.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
- 3 декабря 2022
-
09:20
-
09:11
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:13
-
08:02
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:38
-
06:27
-
06:01
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
05:15
-
04:52
-
04:43
-
04:35
-
04:19
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:52
-
03:42
-
03:27
-
03:25
-
03:09
-
03:05
-
03:01
-
02:39
-
02:27