Стали известны условия, при которых Перес готов подписать Мбаппе в «Реал»

Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес готов приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе при соблюдении нескольких условий, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Defensa Central.

По сведениям источника, существуют два ключевых условия. Первым является соблюдение правил клуба по маркетинговым и рекламным операциям.



Второе заключается в соблюдении структуры зарплат – в Мадриде Мбаппе не сможет получить «золотой контракт», который у него сейчас есть в «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» свободным агентом летом 2022 года, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ» на три сезона. После этого сообщалось, что «Реал» исключил для себя вариант с его подписанием и сконцентрируется на трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2024 года.

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