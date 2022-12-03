Исмаили: Бразилия выиграет чемпионат мира

32-летний бразильский крайний защитник «Лилля» Исмаили высказал мнение о том, кто станет победителем чемпионата мира, проходящего в Катаре.
«В этом году Бразилия выиграет свой шестой чемпионат мира, я это чувствую или, по крайней мере, надеюсь. Это очень тяжёлый чемпионат мира. Мой прогноз на победу? Бразилия!» — приводит слова Исмаили официальный сайт «Лилля».
Напомним, вчера, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил заключительный матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по квартету G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу африканцев со счётом 1:0.
Поражение в последнем туре не помешало сборной Бразилии занять первое место в своей группе. В 1/8 финала соперниками бразильцев будет сборная Южной Кореи.
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