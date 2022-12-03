Стало известно о состоянии госпитализированного Пеле

Стали известны новые подробности состояния трёхкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле после госпитализации.



«Медицинская бригада диагностировала респираторную инфекцию, которую лечат антибиотиками. Пациент остаётся в общей палате, состояние стабильное с общим улучшением», — говорится в заявлении больницы Альберта Эйнштейна, где находится экс-футболист. Медицинский персонал добавил, что Пеле останется в больнице в течение следующих нескольких дней для продолжения лечения. Об этом сообщает Reuters.



Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник. В четверг бывший нападающий опубликовал в соцсетях пост, в котором поблагодарил своих поклонников за сообщения с поддержкой.

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