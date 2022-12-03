Гризманн: нам с Мбаппе трудно наладить взаимодействие на поле, но это придёт

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Польши рассказал о взаимодействии с французским форвардом Килианом Мбаппе.
«Мбаппе изменился с 2018 года и как игрок, и как человек. Мы чаще видим его в коллективе, он много говорит, делится радостью. Он знает, что это важно для нас, и осознаёт, что за любым его жестом на поле и за его пределами наблюдают СМИ, болельщики и товарищи по команде. Его нельзя ни в чём винить.
Мы с Килианом мало играли вместе, и нам трудно наладить взаимодействие на поле, но это придёт. Я начинаю понимать его игру и то, что ему нужно. Это уже проще», — приводит слова Гризманна Marca.
Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.
- 3 декабря 2022
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