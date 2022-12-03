Тибо Куртуа принёс извинения болельщикам за вылет сборной Бельгии с ЧМ

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа принёс извинения болельщикам за вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы хотим принести свои извинения всем болельщикам, которые находятся всегда рядом с нами. Мы можем только пообещать вам, что приложим всю нашу энергию для подготовки снова. Благодарю вас за вашу поддержку», — написал Куртуа в своём «твиттере».

Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой. Бельгийцы обыграли Канаду (1:0), проиграли Марокко (0:2) и сыграли вничью с Хорватией (0:0).

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