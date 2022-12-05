Япония — Хорватия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 5 декабря, в 18:00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей, состоится игра между сборными Японии и Хорватии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч!».
Сборная Японии заняла первое место в группе Е, набрав шесть очков. Японцы обыграли Германию (2:1), проиграли Коста-Рике (0:1), а в последнем туре победили испанцев (2:1).
Сборная Хорватии заняла второе место в группе F. Со счётом 0:0 закончились матч 1-го тура с Марокко и матч последнего тура с Бельгией. В игре с Канадой хорваты одержали победу со счётом 4:1.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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