Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа ЧМ-2022

Бывший российский футболист Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Одна из главных сенсаций — вылет сборной Германии, наверное. Европейские команды как-то неубедительно выступили — и бельгийцы, и немцы. Понятно, что неожиданно. Азиаты молодцы, те же японцы, южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные смотрелись хорошо, даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо.

Хорошая сенсация для меня — выход марокканцев с первого места. С точки зрения удивления в плохом смысле — бельгийцы, очень неожиданно. Понятно, что удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех. Фаворитами на победу остаются аргентинцы, бразильцы, испанцы», — приводит слова Самедова ТАСС.

Матчи плей-офф мундиаля в Катаре стартуют уже сегодня, 3 декабря. Нидерланды сыграют с США, Аргентина с Австралией.

Как выступали хозяева предыдущих ЧМ