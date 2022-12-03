Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа ЧМ-2022

Бывший российский футболист Александр Самедов поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Одна из главных сенсаций — вылет сборной Германии, наверное. Европейские команды как-то неубедительно выступили — и бельгийцы, и немцы. Понятно, что неожиданно. Азиаты молодцы, те же японцы, южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные смотрелись хорошо, даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо.
Хорошая сенсация для меня — выход марокканцев с первого места. С точки зрения удивления в плохом смысле — бельгийцы, очень неожиданно. Понятно, что удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех. Фаворитами на победу остаются аргентинцы, бразильцы, испанцы», — приводит слова Самедова ТАСС.
Матчи плей-офф мундиаля в Катаре стартуют уже сегодня, 3 декабря. Нидерланды сыграют с США, Аргентина с Австралией.
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
- 3 декабря 2022
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