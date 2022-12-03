Дани Алвес: Роберто Карлос — мой кумир. Я во многом отождествляю себя с ним
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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал свой рекорд. Ранее Алвес стал самым возрастным бразильцем в истории ЧМ — он вышел на поле в матче с Камеруном в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней. Также Алвес сравнялся по количеству матчей за сборную Бразилии с Роберто Карлосом (125).
«Роберто Карлос — мой кумир. Друг, который подарил мне футбол. Я во многом отождествляю себя с ним. Мы делимся прекрасными моментами и чувствами. Мы понимаем друг друга, потому что, я думаю, мы очень похожи. Пусть другие продолжают преследовать нас.
Что касается рекорда, то, что я могу играть за Бразилию в этом возрасте и вносить свой вклад, показывает, что я уважаю эту профессию», — приводит слова Алвеса Marca.
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