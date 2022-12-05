Бразилия — Южная Корея: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 5 декабря, на стадионе «974» состоится матч между сборными Бразилии и Южной Кореи. Прямая трансляция начнётся в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Бразилии заняла первое место в группе G, набрав шесть очков. Бразильцы обыграли сербов со счётом 2:0 и швейцарцев со счётом 1:0. В последнем туре Бразилия сенсационно уступила Камеруну с минимальным счётом (1:0).
Сборная Южной Кореи вышла из группы Н со второго места, набрав четыре очка. Корейцы сыграли вничью с Уругваем (0:0), проиграли Гане (2:3) и сенсационно победили сборную Португалии (2:1).
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