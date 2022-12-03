Месси попал в символическую сборную группового этапа ЧМ от WhoScored. Роналду — нет

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшим игроком группового этапа по средней оценке стал полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Игрок забил два гола и отдал две голевые передачи в двух матчах на турнире. Среди вратарей наивысшую оценку получил голкипер сборной Польши Войцех Щенсны, отразивший два пенальти на групповом этапе. Из 11 игроков трое представляют сборную Франции.

Полностью символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 8.2)

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, 7.5), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун, 7.7), Гарри Магуайр (Англия, 7.4), Тео Эрнандес (Франция, 8.0).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия, 8.4), Френки де Йонг (Нидерланды, 7.7), Каземиро (Бразилия, 7.9).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 7.8), Лионель Месси (Аргентина, 7.9), Антуан Гризманн (Франция, 7.7).

Стоит также отметить, что в сборную попал форвард Аргентины Лионель Месси, забивший два гола и отдавший одну голевую передачу в трёх матчах, и не попал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отметившийся одним забитым мячом в трёх играх группового этапа.

Групповой этап завершился вчера, 2 декабря. Сегодня, 3 декабря, стартует плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Нидерланды сыграют с США, Аргентина — с Австралией.

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