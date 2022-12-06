Португалия — Швейцария: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. Прямая трансляция начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч ТВ».
Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).
Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и обыграли Сербию (3:2).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 6 декабря 2022
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:26
-
14:15