Скалони: не знаю, уступает ли Австралия Аргентине. Нужно отложить теоретический фаворитизм

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о сборной Австралии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Наш соперник — хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам. Это футбол, 11 против 11. Мы должны отложить в сторону этот теоретический фаворитизм и играть в футбол. Постараемся противодействовать хорошим австралийским футболистам и сохранить свой стиль игры. Я не был удивлён победе Австралии», — приводит слова Скалони El Grafico.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австралия.

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