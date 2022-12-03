Скалони: не знаю, уступает ли Австралия Аргентине. Нужно отложить теоретический фаворитизм

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о сборной Австралии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Наш соперник — хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам. Это футбол, 11 против 11. Мы должны отложить в сторону этот теоретический фаворитизм и играть в футбол. Постараемся противодействовать хорошим австралийским футболистам и сохранить свой стиль игры. Я не был удивлён победе Австралии», — приводит слова Скалони El Grafico.
Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австралия.
Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой
- 3 декабря 2022
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
12:11
-
11:54
-
11:52
-
11:33
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:13
-
08:02
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:01
-
07:00