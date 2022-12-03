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Хорватская модель Кнолль высмеяла игру Лукаку в матче с Хорватией

Хорватская модель Кнолль высмеяла игру Лукаку в матче с Хорватией
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30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль посетила матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Хорватия — Бельгия (0:0) и высмеяла игру бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

«Помимо меня, Лукаку выглядел лучше всех», — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.

Во втором тайме матча Лукаку не реализовал множество моментов для взятия ворот. Нападающий упустил четыре возможности за 45 минут — больше, чем любой игрок в рамках турнира в Катаре.

Сборная Хорватии вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. На этой стадии турнира хорваты сыграют с национальной командой Японии. Встреча состоится 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Сборная Бельгии вылетела с турнира.

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