Хорватская модель Кнолль высмеяла игру Лукаку в матче с Хорватией
Поделиться
30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль посетила матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Хорватия — Бельгия (0:0) и высмеяла игру бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.
«Помимо меня, Лукаку выглядел лучше всех», — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.
Во втором тайме матча Лукаку не реализовал множество моментов для взятия ворот. Нападающий упустил четыре возможности за 45 минут — больше, чем любой игрок в рамках турнира в Катаре.
Сборная Хорватии вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. На этой стадии турнира хорваты сыграют с национальной командой Японии. Встреча состоится 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Сборная Бельгии вылетела с турнира.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:33
-
13:23
-
13:13
-
13:13
-
13:12
-
13:00
-
12:55
-
12:54
-
12:51
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
12:11
-
11:54
-
11:52
-
11:33
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:45
Партнерский контент