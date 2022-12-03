Сафонов рассказал, какие футболисты, выступающие на ЧМ-2022, могут приехать в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие игроки могут приехать в Российскую Премьер-Лигу после чемпионата мира.



«Какие футболисты, играющие на чемпионате мира, могут поехать в Россию? Могут перейти какие-нибудь сербы, но я особо никого не вижу. Которые хорошие, то они стоят дорого, а слабые тут не нужны. Может быть, «Зенит» способен позволить себе какого-то австралийца или ещё кого. Хорваты могут поехать, но их сборная вообще на сходе по возрасту, тот же Модрич еле дышит.

Африканцы? Те, кто сверхъяркий, то они уже все при командах. Самые яркие — бразильцы, но там такие ценники, что даже «Зенит» не потянет. Ельцин Техеда и костариканцы? Может быть, но как они приживутся, поедут ли они сюда? Но латиносы спокойно приезжают. Но ярких, молодых и без серьёзного клуба я на чемпионате не видел. Тот же Жоау Феликс, но он стоит как бюджет «Зенита». У немцев команда старовата, кого там брать», — сказал Сафонов Legalbet.