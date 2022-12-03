Тебас — о Суперлиге: «Реал» и «Барса» стали великими благодаря конкуренции в Ла Лиге

Сегодня президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказывался о проекте Суперлиги и её влиянии на Ла Лигу. Он упомянул «Ювентус», «Барселону» и «Реал» — единственные клубы, не вышедшие из проекта.
«До 2020 года я не слышал возмущения какого-либо из клубов Суперлиги. Не думаю, что «Ювентус» является лидером, они не могут говорить о финансовой устойчивости, будучи фигурантами расследования фальсификации финансовых отчётов. Я также не думаю, что «Барселона» является примером финансовой устойчивости. «Реал» — единственный, кто может быть примером.
«Реал» и «Барселона», локомотивы испанского футбола, уже девяносто лет играют с «Осасуной», «Валенсией», «Леванте». Они стали великими, соревнуясь с ними. Эти клубы – часть этого роста. Конкуренция помогла «Реалу» и «Барселоне» стать великими», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.
- 3 декабря 2022
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