Черчесов: «Зениту» никто не дарил очки. Они ещё могут упустить лидерство в РПЛ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что петербургский «Зенит» ещё не гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ? Совершенно с вами не согласен! Точно так же говорят про «Ференцварош». Мы тоже идём с отрывом, но нет ни одного матча, где мы обыгрываем соперника, как говорится, пешком.



Надо понимать, что очки «Зениту» никто не подарил, и мы видим, что к концу турнира они, например, проиграли «Ахмату» и сыграли вничью с «Факелом». В Кубке России тоже несколько раз оступались. Так что это всё только кажется со стороны. Понятно, что потенциал большой, запас прочности тоже. Но на том же чемпионате мира вылетают команды вроде Дании, Бельгии, Германии, а это потенциально были претенденты на золото!

«Зенит» может упустить лидерство в РПЛ и теоретически, и практически. Ещё почти половина сезона впереди!» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

«Зенит», выигравший четыре последних чемпионата России, возглавляет таблицу текущего сезона РПЛ после 17 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на шесть очков.