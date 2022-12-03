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Сон — об ожидании завершения матча Уругвай — Гана: самые долгие шесть минут в моей жизни

Сон — об ожидании завершения матча Уругвай — Гана: самые долгие шесть минут в моей жизни
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин рассказал о тревожном ожидании результатов матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Уругвай — Гана (2:0) после завершения встречи с Португалией (2:1). Напомним, победа позволила южнокорейской команде выйти в следующую стадию турнира.

«Это были самые долгие шесть минут в моей жизни. Но мы были действительно позитивно настроены. Я сказал: «Даже если Уругвай забьёт ещё один гол и выбьет нас из турнира, я всё равно буду гордиться этой командой. Я рад, что вы отдали все свои силы. Посмотрим, что произойдёт». Мы просто ждали, но это было действительно долгое ожидание», — приводит слова Сона L'Equipe.

В 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Южная Корея сыграет с Бразилией.

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